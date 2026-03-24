Власти Израиля обсуждают продление чрезвычайного положения еще на три недели

Власти Израиля намерены продлить чрезвычайное положение до 14 апреля, сообщил израильский 12-й канал. Режим действует с начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля. Указ был подписан министром обороны Исраэлем Кацем.

В случае утверждения нового документа и уведомления комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне решение будет опубликовано в СМИ и вступит в силу.

Во время действия режима ЧП власти Израиля могут временно отменять или изменять законы, ограничивать гражданские права, изымать частный транспорт и технику для нужд армии, а также вводить комендантский час или закрывать общественные учреждения.