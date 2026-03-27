«Это шаг в будущее, где технологии перестают быть центром внимания и становятся частью опыта»

История марки EXEED началась в 2017 году, а уже в 2021-м бренд премиальных внедорожников появился на российском рынке. В настоящий момент дилерская сеть EXEED в России охватывает порядка 50 городов и насчитывает более 80 официальных представительств бренда. По итогам 2025 года в России было продано почти 22 тыс. автомобилей EXEED, что позволило бренду стать лидером по объему продаж в своем сегменте. О том, почему при создании автомобиля важны не только технологии и что такое «тихий комфорт», в интервью «Ъ-Review» рассказал главный дизайнер EXEED Кристос Павлидис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

— Несмотря на то что EXEED — довольно молодой бренд, он уже очень хорошо известен в России, в первую очередь за счет своего дизайна. Расскажите, с чего началась работа над дизайном EXEED EXLANTIX — с технологической платформы или с образа?

— Работа началась с образа, поскольку наша дизайн-философия Perpetua выходит за рамки технологий. Концепция Perpetua вдохновлена мифом об Атлантиде и движением океанских волн, передавая ощущение красоты бренда, неподвластной времени. Поэтому в первую очередь мы стремились создать целостный опыт — гармоничное сочетание формы и функции, в котором технологии остаются незаметным, но важным инструментом.

Линейка EXEED EXLANTIX задумывалась не просто как автомобили, а как пространство исключительного комфорта и спокойствия в движении. И под эту идею была выстроена технологическая платформа, чтобы каждая деталь поддерживала ощущение плавного и естественного движения. Вода движется свободно, непрерывно и без усилий. Эта метафора задала характер обеим моделям: от линий кузова до логики интерфейсов. В дизайне нет резких переходов или случайных решений — все развивается плавно и последовательно, как единый поток.

— В виде идеи это звучит интересно, но насколько сложна была эта работа в реализации?

— Самой сложной задачей стало сделать технологии максимально незаметными. Скрытые датчики и интерфейсы, интегрированные в гладкие поверхности, потребовали высокой инженерной точности. Особое внимание мы уделили адаптивным световым системам, например наружным ISD-модулям, которые реагируют на окружающую среду и действия водителя. Было важно, чтобы все эти решения работали интуитивно и не отвлекали.

Минимализм здесь — это не стилистика, а принцип. Мы сознательно сократили количество физических элементов и визуальных деталей, убрали лишние стыки и акценты. В результате пространство стало чище и спокойнее, а технологии — менее заметными, но более естественными в использовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

— Какие референсы повлияли на дизайн?

— Вдохновением для нас стала минималистичная архитектура. Прежде всего азиатская и скандинавская — с их вниманием к простоте, функциональности и природным материалам. Также можно заметить влияние ар-нуво с его текучими, органичными формами. Для нас такой подход — это шаг в будущее, где технологии перестают быть центром внимания и становятся естественной частью опыта. На первый план выходит не демонстрация, а ощущение — то, как автомобиль взаимодействует с владельцем и как воспринимается в повседневной жизни. Именно в этом и заключается движение вперед.

— Как это отразилось на экстерьере моделей?

— Экстерьер построен на балансе выразительности и сдержанности. Автомобиль выглядит уверенно, но без давления: линии мягкие, пластичные, в них нет агрессии — только ощущение собранной, спокойной силы. Передняя часть и световая оптика привлекают внимание, но не перегружают образ. Профиль воспринимается цельно и естественно, как будто форма сложилась сама собой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

— Какие принципы были самыми важными для создания интерьера?

— Интерьер задумывался как личное пространство, в котором легко находиться. Важно было создать ощущение спокойствия, ясности и непрерывности. Это так называемый тихий комфорт, когда технологии работают в фоновом режиме и не требуют внимания. Материалы, свет и компоновка выстроены так, чтобы поддерживать это состояние. Нам было очень важно создать ощущение спокойствия и простора в салоне. Я бы сказал, что это был один из ключевых ориентиров.

Почему спокойствие и простор так взаимосвязаны? Именно этот симбиоз дает ощущение комфорта — больше воздуха, в том числе за счет остекления, включая панорамную крышу площадью 2,6 кв. м. Мы уверены, что, если в салоне нет внутреннего равновесия, все остальное теряет значение. Поэтому здесь нет задачи демонстрировать технологии — важно, чтобы они работали незаметно и точно. В итоге пространство становится местом, где можно расслабиться и восстановить силы, то есть это нечто большее, чем просто автомобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

— Какие материалы вы использовали?

— Мы подбирали материалы, которые не только эстетичны, но и тактильно приятны: дерево, кожа, текстиль. При этом учитывалась их долговечность и способность сохранять внешний вид со временем. Сочетание разных фактур и работа со светом создают ощущение глубины и продуманности без излишней демонстративности.

Безусловно, очень большую роль играет свет. Наружная анимированная диодная оптика подчеркивает линии и задает характер, а мягкая подсветка внутри создает атмосферу, помогает раскрыть материалы и делает пространство более спокойным и цельным.

— Для кого эта линейка автомобилей?

— Для тех, кто ценит детали и обращает внимание на нюансы. Здесь важны не громкие акценты, а качество ощущений — от пластики поверхностей до звука плавно закрывающейся двери с доводчиком. Это автомобили для людей, которым ближе сдержанная, продуманная эстетика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

— Что изменилось при переходе к серийному производству?

— При переходе к производству часть решений была адаптирована, чтобы сохранить баланс между идеей и технологическими возможностями. Некоторые формы были незначительно упрощены, но при этом удалось сохранить образ и пластику. В то же время отдельные технологические решения стали сложнее, чтобы обеспечить их точную и стабильную работу и органично интегрировать в общий дизайн.

Важно, что этот подход уже находит отклик: модель EXEED EXLANTIX ES получила ряд международных наград за дизайн, а EXEED EXLANTIX ET демонстрирует высокий спрос на российском рынке, что подтверждается устойчивыми показателями продаж. Для нас это показатель того, что выбранное направление действительно работает – и с точки зрения эстетики, и с точки зрения пользовательского опыта.

Михаил Щедрин