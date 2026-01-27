«Росатом» предложил создать «атомный кластер» на месте будущей АЭС в Узбекистане

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили в Ташкенте развитие сотрудничества стран в сфере атомной энергетики. Российская госкорпорация предложила создать на площадке атомной электростанции малой мощности в Узбекистане «не просто пристанционный атомный город, а "атомный кластер"», сообщил господин Лихачев. АЭС построят в Джизакской области республики по российскому проекту.

В создании «атомного кластера» будет участвовать НИЦ «Курчатовский институт». Проект будет включать «не только атомную энергетику, но и атомную медицину, радиологические компетенции в интересах сельского хозяйства, здравоохранения», рассказал глава «Росатома» в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в проекте АЭС готовы участвовать третьи страны. Алексей Лихачев не уточнил, какие.

«Мы движемся высокими темпами и в полном соответствии с графиком. Работы на площадке ведутся активно»,— сказал господин Лихачев (цитата по пресс-службе «Росатома»). В октябре началась разработка котлована под первый энергоблок малой мощности. Следующий этап — заливка бетона в основание фундаментной плиты зданий ядерного острова. «Мы стремимся к тому, чтобы начать работы по бетонной подготовке уже этой весной»,— добавил глава госкорпорации.

Алексей Лихачев и Шавкат Мирзиёев обсудили расширение сотрудничества России и Узбекистана в сфере мирного атома, следует из заявления пресс-службы президента Узбекистана. «Особое внимание также уделено развитию сотрудничества в сфере применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, подготовке квалифицированных кадров в отрасли, развитию науки и реализации социальных проектов»,— отмечается в пресс-релизе.

Контракт на строительство атомной электростанции малой мощности с участием «Росатома» был подписан в Ташкенте в мае 2024 года. Станция мощностью 330 МВт будет иметь шесть реакторов. «Росатом» выступает генеральным подрядчиком.