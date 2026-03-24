«Росатом» обсудил с Узбекистаном создание в республике атомграда

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев обсудил вопрос создания атомграда в Узбекистане с главой администрации президента республики Саидой Мирзиевой.

«В данном случае мы говорим о создании атомграда как места жизни, комфортного, с современной медициной, с современным образованием, ну и с решающей такой точкой формирования целого поколения атомщиков... под задачу развития Узбекистана»,— сообщил господин Лихачев журналистам (цитата по ТАСС).

«Атомград» — населенный пункт рядом с АЭС и предприятиями ядерной отрасли. Они появились в СССР во второй половине 1940-х годов и строились по типовым проектам с развитой инфраструктурой, включая школы, медучреждения и объекты досуга. 12 из 32 таких городов имеют закрытый статус.