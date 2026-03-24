В КНР обнаружили второе в мире по величине месторождение редкоземельных металлов

Китайские геологи обнаружили крупное месторождение редкоземельных металлов на юго-западе страны, в районе Маонюпин провинции Сычуань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Global Times.

Во время геологоразведки выявлено дополнительно 9,66–9,7 млн т оксидов редкоземов, что увеличило запасы региона на 300%, а общий объем доказанных ресурсов участка достиг почти 10,4 млн т. По масштабу это месторождение занимает второе место в мире после Баян-Обо во Внутренней Монголии.

Помимо редкоземов, в Маонюпине найдены внушительные запасы флюорита — 27,1–27,14 млн т и барита — 37,2–37,23 млн т. Флюорит — основной источник фтора в промышленности, а барит применяют в нефтедобыче.

Китай доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов. На долю КНР приходится около 70% мировых поставок редкоземов и порядка 90% их мировой переработки.