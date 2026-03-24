Виталий Кочергин возглавил город Щигры Курской области

Главой города Щигры Курской области избран Виталий Кочергин. Соответствующее решение приняли депутаты местной гордумы. С февраля он исполнял обязанности руководителя администрации райцентра. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Виталия Кочергина Фото: соцсети Виталия Кочергина

Виталий Кочергин родился 16 июля 1983 года в городе Щигры Курской области. В 2008 м окончил местный государственный технический университет. В 2012-м завершил обучение в том же учреждении по специальности «Технология машиностроения». Впоследствии также окончил магистратуру и аспирантуру Юго-Западного государственного университета. Трудовой путь господин Кочергин начал в 2002 году на щигровском АО «Геомаш», где прошел путь от станочника до директора по производству. В общей сложности посвятил предприятию 22 года. До июня 2024 года занимал должность исполнительного директора в петербургском ООО «Завод буровых технологий», одновременно работая советником генерального директора АО «Геомаш». В 2024–2026 годах — исполнительный директор ООО «Региональная компания "Экораз"». С 2017 по 2026 год избирался депутатом Щигровской городской думы двух созывов. Виталий Кочергин также активно занимается волонтерской деятельностью. Им организованы детские конкурсы, приуроченные ко Дню Победы, патриотические автопробеги. При его участии проведены работы по восстановлению разрушенного вандалами семейного склепа купца Овсянникова — депутата Щигровской городской думы XIX века.

Экс-мэр Щигров Сергей Черников покинул пост в начале февраля. В то же время свою должность оставил глава Курского района Андрей Телегин. Оба чиновника написали заявления по собственному желанию. При этом господин Хинштейн прокомментировал кадровые перестановки так: «И жители, и сами главы прекрасно видят, что работу в этих муниципалитетах нужно усиливать — проблем много, и я неоднократно указывал на это. Сегодняшние условия требуют непростых решений, выработки новых подходов к работе и полной самоотдачи. Застарелые методы управления уже не подходят, их необходимо кардинально менять».

Кабира Гасанова