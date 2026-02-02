Главы Курского района и Щигров покидают посты

Глава Курского района Андрей Телегин и глава города Щигры Сергей Черников покидают посты. Об этом 2 февраля сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. Оба чиновника написали заявления по собственному желанию.

«И жители, и сами главы прекрасно видят, что работу в этих муниципалитетах нужно усиливать — проблем много, и я неоднократно указывал на это. Сегодняшние условия требуют непростых решений, выработки новых подходов к работе и полной самоотдачи. Застарелые методы управления уже не подходят, их необходимо кардинально менять»,— прокомментировал кадровые перестановки Александр Хинштейн.

Губернатор заявил, что временно исполнять обязанности главы Курского района будет Александр Дрынов — текущий глава администрации Железнодорожного округа областного центра. Администрацию Щигров возглавит исполнительный директор ООО «Региональная компания Экораз» Виталий Кочергин. Окончательные решения по должностям будут приниматься на конкурсной основе.

Сергей Черников был избран главой города Щигры на внеочередном заседании Щигровской городской Думы 30 ноября 2022 года. С февраля 2022-го он исполнял обязанности мэра после ухода с поста Владислава Шелеста. Андрей Телегин в 2019 году сменил на посту Владимира Рыжикова. До этого он возглавлял Железнодорожный округ областного центра. В сентябре 2024-го Андрей Телегин был переизбран еще на пять лет.

В середине января «Ъ-Черноземье» также писал, что в органах государственной власти Курской области обнаружили 103 сотрудника, которых привлекали к уголовной ответственности. В настоящее время ведется работа по увольнению этих госслужащих.

Денис Данилов