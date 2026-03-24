Лавров рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на безопасность и торговлю в мире
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к дестабилизации мировой торговли, энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда Горчакова.
«Ситуация чревата дестабилизацией не только зоны Персидского залива, что уже произошло, и не только всего Ближнего Востока, что происходит, но и мировой торговли, энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций»,— сказал господин Лавров.
Эскалация на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда американские и израильские военные нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атакует Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке. Это привело к резкому сокращению судоходства через Ормузский пролив, основной маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.