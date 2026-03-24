Reuters: Трамп полон решимости заключить сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен относительно сделки с Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех израильских высокопоставленных чиновников.

«Официальные лица, говорившие на условиях анонимности, заявили, что, по их мнению, маловероятно, что Иран согласится на требования США в ходе любого нового раунда переговоров»,— пишет Reuters.

Агентство предполагает, что среди условий президента США Дональда Трампа — ограничение ядерной и ракетной программ Ирана.

23 марта Дональд Трамп заявил, что в последние дни американская сторона провела переговоры с «главным человеком» в Иране. The Jerusalem Post утверждает, что от иранской стороны переговоры с США ведет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф. В Тегеране какие-либо контакты с Вашингтоном отрицают.

В тот же день господин Трамп объявил о пятидневном моратории США на удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Как он пояснил, решение принято по итогам «хороших и продуктивных переговоров» с Тегераном. Накануне президент США поставил Ирану ультиматум в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив. В случае неповиновения он обещал начать удары по энергетическим объектам Ирана.

