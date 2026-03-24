За два месяца в бюджет Татарстана поступило 84,5 млрд рублей

В Татарстане за январь–февраль поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составили 84,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Татарстана.

Из этой суммы 71,1 млрд руб. поступило в республиканский бюджет, 13,4 млрд руб. — в местные бюджеты.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы выросли на 500 млн руб. (0,6%). Основным источником поступлений стал налог на доходы физических лиц — 29,6 млрд руб., что на 5,3 млрд руб. (21,6%) больше, чем год назад. Рост связан с увеличением средней заработной платы и подтвержденных к возмещению сумм НДФЛ.

В то же время поступления налога на прибыль составили 17,8 млрд руб., что на 5,6 млрд руб. (24%) меньше, чем за январь–февраль 2025 года.

Анна Кайдалова