Авиакомпании Вьетнама начали отменять рейсы из-за нехватки топлива

Несколько авиаперевозчиков Вьетнама временно отказались от внутренних рейсов из-за роста цен и дефицита керосина, сообщает Bloomberg. Агентство связывает дефицит топлива с военным конфликтом в Персидском заливе.

С 1 апреля государственная Vietnam Airlines сократит 20 рейсов. О корректировке расписания также уведомили лоукостер VietJet и Bamboo Airways. Последняя рассчитывает сохранить перевозки в пиковые периоды, но предупреждает о снижении частоты полетов.

Проблемы с заправкой могут затронуть и Филиппины. Президент страны Фердинанд Маркос-младший в интервью Bloomberg заявил, что некоторые государства уже уведомили о невозможности обеспечить топливом филиппинские самолеты. «Мы надеемся, что этого не придется делать, но такая вероятность существует»,— сказал он о возможной приостановке части рейсов.