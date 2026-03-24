Средний чек в частных клиниках Ростовской области вырос 8% за год

Средний чек на медицинские услуги в частных клиниках Ростовской области в первом квартале 2026 года составил почти 5,6 тыс. руб., что на 8% выше уровня прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В то же время число обращений в частные кабинеты в начале года выросло на 4% в сравнении год к году.

По итогам 2025 года медианный чек за услуги коммерческих клиник в регионе достиг 4,9 тыс. руб., что превысило показатель 2024 года на 12%. Число обращений в поликлиники за год выросло на 8%. Самые востребованные услуги — забор биоматериалов, общие и клинические анализы, а также УЗИ и МРТ.

По данным аналитиков, увеличению трат способствовал ряд факторов, в том числе маркетинговая активность частных клиник. В частности, системы скидок за объем заказов, подписочные модели продаж.

«Средний чек стал выше на фоне выбора клиентами более широкого набора ассортимента, большего объема дорогих услуг. Также играет роль инфляционно-ценовая составляющая, их издержки, стоимость расходных материалов»,— пояснили в «Чек Индекс».

Отмечается, что, несмотря на рост трат жителей региона на здравоохранение и стоматологию, тенденция к их увеличению сохраняется. Популярность коммерческих стоматологических услуг обусловлена несколькими факторами: стремлением к качественному обслуживанию в удобное время и желанием иметь доступ к современным методам лечения.

В целом в Ростовской области наблюдается активное развитие частной медицинской инфраструктуры, что позволяет восполнить недостаток ресурсов в государственных клиниках.

Наталья Белоштейн