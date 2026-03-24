Митволь решил добиваться пересмотра дела о мошенничестве после выхода на свободу

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь будет добиваться пересмотра дела. Об этом сообщил «Ъ» его адвокат Михаил Шолохов. Бывший замминистра был осужден по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске. 24 марта он вышел из колонии.

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Олега Митволя задержали в 2022 году при попытке вылететь в Дубай и предъявили ему обвинение в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, во время строительства метро в Красноярске господин Митволь как гендиректор АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» передал заказчику некорректную проектную документацию. Подрядчик получил 954 млн руб., считает следствие.

Господин Митволь несколько раз подавал ходатайства о смягчении наказания, условно-досрочном освобождении и помиловании, которые были отклонены, указал адвокат. Защита обратилась к генеральному прокурору с ходатайством о возбуждении производства по новым обстоятельствам дела. По словам Михаила Шолохова, в приговорах другим фигурантам дела было установлено, что Олег Митволь не давал неверных сведений заказчику строительства метро. «Он (Олег Митволь.—"Ъ") надеется, что ему удастся добиться справедливости»,— добавил адвокат.

Олег Митволь признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания на бывших краевых чиновников. В 2023 году его приговорили к четырем с половиной годам колонии. 24 марта у бывшего замминистра закончился срок наказания с учетом времени, проведенного под арестом во время расследования.

