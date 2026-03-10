В Минэнерго призвали продлить меры поддержки для угольных компаний до 2027 года

Системные меры государственной поддержки угольных компаний России необходимо продлить до 2027 года, когда начнется восстановление на мировом рынке сырья. Об этом заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Весной 2025 года правительство России утвердило общие меры поддержки угольной отрасли до 28 февраля текущего года. Среди них — отсрочка по НДПИ и страховым взносам, адресные субсидии на логистику, а также скидки к тарифу на экспорт угля для сибирских компаний.

По словам Дмитрия Исламова, за время действия мер поддержки отсрочку по НДПИ получили 138 российских компаний. Он отметил, что сумма отсрочки по налогам и страховым взносам составляет 66 млрд руб. «Сейчас обсуждается вопрос предоставления рассрочки (угольным компаниям.—“Ъ”)»,— рассказал замминистра в интервью изданию «Эксперт». Это необходимо, пояснил господин Исламов, поскольку непростая ситуация на угольном рынке не позволяет компаниям сформировать резервы для единовременных выплат.

В конце февраля глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что правительство планирует продлить меры поддержки для угольной отрасли. Однако министр не уточнил конкретное решение российских властей и не назвал точных сроков продления.