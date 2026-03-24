Емкость цементного рынка Сибири в январе-феврале сократилась на четверть

По данным аналитиков АО «ХК «Сибцем», в январе-феврале 2026 года емкость цементного рынка Сибири (в ее прежних границах — с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края) составила 414 тыс. т. Это на 25,7% ниже показателя за аналогичный период годом ранее. При этом Топкинский цементный завод снизил производство на 48%, изготовив за первые два месяца 101,1 тыс. т цемента.

«Строительный сезон-2026 будет сложным для всех предприятий цементной промышленности страны. Топкинский завод — не исключение: снижая затраты, мы вынуждены отказываться от ряда проектов по модернизации производства, сокращать до необходимого минимума ремонтные программы»,— заключил управляющий директор Топкинского цементного завода Алексей Оспельников.

Как писал «Ъ-Сибирь», объем производства цемента на пяти заводах ХК «Сибцем» по итогам 2025 года снизился на 16%, до 4,6 млн т. «Топкинский цемент» в прошлом году выпустил 1,7 млн т продукции, падение к аналогичному показателю 2024-го составило 19%.

