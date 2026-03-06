Заводы «Сибирского цемента» сократили производство на 16% в 2025 году

Объем производства цемента на пяти заводах холдинговой компании «Сибирский цемент» по итогам 2025 года снизился на 16%, до 4,6 млн т. «Топкинский цемент» в прошлом году выпустил 1,7 млн т продукции, падение к аналогичному показателю 2024-го составило 19%, сообщили в самой компании. На цементном заводе Искитима изготовлено 1,2 млн т строительного материала (-17%), на Красноярском цемзаводе — 625,5 тыс. т (-18%), на Ангарском цементно-горном комбинате — 718,8 тыс. т (-7%). Тимлюйский цементный завод сократил объем производства на 15% — до 355,2 тыс. т.

Помимо цемента, отмечено падение производства прочих строительных материалов на других предприятиях холдинга. В частности, комбинат «Волна» в прошлом году выпустил 6,4 млн кв. м хризотилцементных изделий, что на 9% меньше, чем годом ранее. «Сибирский бетон» отгрузил заказчикам 244,1 тыс. куб. м бетонов и растворов, что ниже на 22%. «Горная компания» сократила производство в 2025 году на 25% до 61,5 тыс. т продукции.

В пресс-службе компании сообщили, что к снижению производства цемента привело уменьшение объемов закупок. «В 2025 году емкость цементного рынка Сибири (в ее прежних границах — с учетом Бурятии и Забайкалья) составила 5,7 млн т, что на 14,5% меньше аналогичного показателя 2024-го. Пока мы не видим предпосылок, позволяющих говорить о восстановлении спроса в текущем году: на фоне продолжающегося падения объемов жилищного и инфраструктурного строительства потребление цемента снижается», — отметил первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Александр Леготин. По его мнению, восстанавливаться рынок начнет не ранее середины 2027 года.

«Сибирский цемент» объединяет 14 предприятий и входит в тройку крупнейших производителей цемента РФ.

