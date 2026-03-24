Reuters: КНР занялась морским картографированием на случай войны с США

Китай развернул масштабную программу картографирования и мониторинга подводной среды в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах, сообщает Reuters. Опрошенные агентством эксперты считают, что эти данные будут иметь решающее значение, если возникнет военный конфликт, при котором КНР будет противостоять США и их союзникам.

Согласно данным отслеживания судов, исследовательское судно «Дун Фан Хун 3» Океанологического университета Китая в 2024–2025 годах выполняло челночные маршруты у Тайваня, Гуама, а также в стратегически важных районах Индийского океана. В октябре 2024 года оно проверило датчики, способные идентифицировать подводные объекты у берегов Японии, а в марте 2025 года курсировало у берегов Шри-Ланки и Индонезии.

Судно «Дун Фан Хун 3» — часть масштабной китайской программы, отмечает агентство. Эта программа включает десятки научно-исследовательских судов и сотни датчиков. Как считают опрошенные Reuters эксперты, исследования имеют гражданские цели (разведку рыбных промыслов, районов добычи полезных ископаемых), но они также служат военным задачам.

«Это откровенно поражает — видеть огромные масштабы китайских морских научных исследований,— отметил Райан Мартинсон, профессор Военно-морского колледжа США, специализирующийся на китайской морской стратегии.— Десятилетиями ВМС США могли рассчитывать на асимметричное преимущество в знании океанского театра военных действий. Усилия Китая угрожают подорвать это преимущество».