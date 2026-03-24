В Белом доме указали на неопределенность ситуации с переговорами по Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала неопределенной ситуацию с переговорами между США и Ираном. Об этом она заявила в комментарии телеканалу ABC.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Это деликатные дипломатические переговоры, и Соединенные Штаты не будут вести переговоры через прессу,— сказала госпожа Левитт.— Ситуация неопределенная, и предположения о встречах не следует считать окончательными до тех пор, пока они не будут официально объявлены Белым домом».

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни американская сторона провела переговоры с «главным человеком» в Иране. The Jerusalem Post утверждает, что от иранской стороны переговоры с США ведет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф. В Тегеране какие-либо контакты с Вашингтоном отрицают.

В тот же день господин Трамп объявил о пятидневном моратории США на удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Как он пояснил, решение принято по итогам «хороших и продуктивных переговоров» с Тегераном.

При этом 21 марта президент США пригрозил уничтожить все электростанции Ирана, если за 48 часов Ормузский пролив не будет полностью разблокирован.

Анастасия Домбицкая