Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав объявил о завершении карьеры

Бразильский нападающий Вагнер Лав заявил, что скоро завершит спортивную карьеру. Об этом футболист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сейчас 41-летний Лав представляет бразильский клуб «Ретро», выступающий в третьем по силе дивизионе страны. В текущем сезоне он провел за команду 12 встреч, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. По информации портала Globo, в последний раз Лав выйдет на поле в качестве игрока 28 марта в матче против «Сеары». Также отмечается, что после завершения карьеры он пополнит тренерский штаб «Ретро».

С 2004 по 2012 год и в 2013 году Лав играл за московский ЦСКА. За клуб он провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи. В составе команды нападающий стал трехкратным чемпионом России и шестикратным обладателем кубка страны. В 2005 году бразилец с ЦСКА выиграл Кубка UEFA. В решающем матче с португальским «Спортингом» он забил гол.

На протяжении карьеры Вагнер Лав также представлял бразильские «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Аваи», турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ», датский «Мидтьюланн», «Монако», казахстанский «Кайрат», китайский «Шаньдун Лунэн». За национальную сборную он провел 20 игр, отличившись четырьмя голами.

