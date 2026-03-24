Казаки из Свердловской области примут участие в параде Победы в Москве

В параде Победы в Москве примут участие казаки из Свердловской области, сообщил в своем Telegram-канале полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уральский казачий расчет впервые примет участие в главном праздничном параде страны. Вместе со свердловчанами в нем поучаствуют казаки из Челябинской, Оренбургской областей и Башкирии. «Сейчас уральцы проводят тренировки на полигоне в Подмосковье, чтобы к 9 мая до автоматизма отработать проход по Красной площади. Впереди у ребят полтора месяца ежедневных тренировок. Настрой боевой. Желаю удачи в подготовке!»,— сказал Артем Жога.

Всего для шествия в колонне из регионов УрФО направили 130 человек, в том числе ветеранов специальной военной операции (СВО).

В параде Победы на Красной площади в Москве обычно участвуют от 8 до 16 тыс. человек. На юбилейный парад 9 мая 2025 года прибыли почти три десятка глав государств.

Ирина Пичурина