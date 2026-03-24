Politico: в ЕС обеспокоены риском утечки секретных файлов через АдГ в Россию

В Евросоюзе опасаются, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может передать конфиденциальные документы сообщества России. Среди них — записи встреч послов стран ЕС, на которых обсуждается позиция этих государств по финансированию Украины, использованию замороженных российских активов и другие геополитические вопросы. Об этом сообщило Politico со ссылкой на трех дипломатов Евросоюза и четырех немецких депутатов.

Речь идет о EuDoX — базе данных, содержащей тысячи файлов ЕС: от протоколов брифингов на саммитах министров до резюме конфиденциальных встреч послов. К ней имеют доступ все депутаты в немецком Бундестаге. «Проблема в том, что у нас есть партия, «Альтернатива для Германии», в отношении которой есть обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», – заявил депутат от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер, председатель комитета Бундестага по делам ЕС.

Такие подозрения влияют на то, как проводятся важные переговоры. По словам одного из чиновников ЕС, сейчас сообщество принимает меры предосторожности «для защиты конфиденциальных встреч и информации». Другой европейский чиновник отметил, что страны ЕС не могут свободно делиться информацией за столом переговоров, если там присутствуют представители АдГ или премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Бундестаг частично ограничил доступ сотрудников АдГ к зданиям и IT-системам.

Дипломаты-собеседники Politico заявляли, что им неизвестно о каких-либо официальных заявлениях относительно этой проблемы. Они допустили, что утечка данных могла упоминаться в неформальных беседах «у кулера». В АдГ изданию опровергли сообщения о возможной передаче данных ЕС России или Китаю.