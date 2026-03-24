Горсовет Уфы предлагает платить за рекрутинг участников СВО

В Уфе могут быть установлены денежные выплаты за привлечение к контракту для участия в СВО, сообщает «РБК Уфа». По данным издания, вопрос включен в повестку заседания горсовета, назначенного на 25 марта.

Из проекта решения (есть в распоряжении «Ъ-Уфа») следует, что порядок и размер единовременной выплаты должна установить мэрия Уфы. Расходы возьмет на себя городской бюджет.

В Уфе с мая 2024 года действуют выплаты за контракт с Вооруженными силами России, ее размер менялся от 200 тыс. до 700 тыс. руб., сейчас сумма разового довольствия составляет 300 тыс. руб.

Идэль Гумеров