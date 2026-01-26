В Уфе уменьшили выплаты участникам СВО до 300 тысяч рублей

Администрация Уфы продлила до конца 2026 года единовременные выплаты за контракт для участия в специальной военной операции. Вместе с тем, сумма разового довольствия сокращена с 700 тыс. до 300 тыс. руб. Постановление исполняющего обязанности главы администрации Сергея Кожевникова опубликовано на сайте мэрии.

Единовременные выплаты военнослужащим, зарегистрированным в Уфе, введены в мае 2024 года. Сначала сумма составляла 200 тыс. руб., затем увеличивалась до 300 тыс. и 400 тыс. руб. С 7 января 2025 года сумма составляла 700 тыс. руб.

Кроме муниципальной выплаты, контрактники из Уфы получают единовременное вознаграждение от Минобороны РФ и правительства региона.

В городском бюджете 2025 года на выплаты контрактникам было заложено 270 млн руб., к концу года сумма увеличилась до 1,57 млрд руб. Бюджет 2026 года предполагает на эти цели 1,3 млрд руб.

Идэль Гумеров