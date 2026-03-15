В удмуртском селе эвакуировали жильцов разрушающегося двухэтажного дома

В селе Уральском начал разрушаться двухэтажный жилой дом, написал во «ВКонтакте» глава Сарапульского района Айдар Шарафутдинов. Аварийная ситуация сложилась в ночь с 13 на 14 марта. Жильцы эвакуированы.

«Большинство жильцов решили остановиться у родственников. В маневренный фонд переехала одна женщина, ее обеспечили вещами первой необходимости <...> Люди переживали за своих питомцев, которые остались в квартирах после эвакуации. Кошку и собаку освободили, они воссоединились с хозяевами»,— написал господин Шарафутдинов.

Доступ к дому ограничен. Забрать документы, одежду и ценные вещи жильцы смогут после укрепления фасада здания. 15 марта подрядчик начал соответствующие работы. Результаты экспертизы о состоянии дома ожидаются к концу следующей недели.

В сельском клубе организован сбор вещей. По словам главы района, подготовлены заявления на оказание материальной помощи. Рассматривается возможность отдыха детей на базе лагеря «Лесная сказка».