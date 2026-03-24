В Ростове-на-Дону объем компенсационных посадок снизился почти на 40%

В 2025 году объем компенсационных посадок деревьев и кустарников в Ростове-на-Дону снизился на 38,8% в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщает «Домостройдон» со ссылкой на городскую администрацию.

«В 2024–2025 годах районные управления ЖКХ выдали 688 разрешений на снос более 61 тыс. сухостойных и аварийно-опасных деревьев»,— уточняется в сообщении. В прошлом году количество высаженных деревьев увеличилось до 7,5 тыс., что на 5% выше показателя предыдущего года. Вместе с тем, число высаженных кустарников сократилось до 2,9 (-70% к 2024 году).

