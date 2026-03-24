23-летнего солдата ВСУ осудили на 17 лет за вторжение в Белгородскую область

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Киева, 23-летнего солдата батальона «Братство» центра «Тимур» ВСУ Ростислава Бендаса, виновным в совершении террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Его заочно приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части срока — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что 16 марта 2024 года Бендас и его сослуживцы Резвий, Савлук и Нетревожко (осуждены Вторым Западным окружным военным судом 12 августа 2025-го по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) на автомобиле незаконно пересекли границу России в Грайворонском округе Белгородской области, чтобы совершить теракт. Вооруженные фигуранты прибыли в село Козинка, блокировали его и удерживали до 17 марта, обстреливая позиции российских военных и пограничников. Целью было запугивание местных жителей и дезорганизация работы органов власти. В итоге Бендас и его сообщники были вытеснены за пределы страны.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В феврале Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил украинских военнослужащих Андрея Сизонова и Юрия Темченко к длительным срокам лишения свободы за террористические атаки на Белгородскую и Брянскую области.

Кабира Гасанова