Прокуратура запросила 400 часов обязательных работ для рэпера-иноагента Oxxxymiron

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала назначить рэп-исполнителю Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) 400 часов обязательных работ по уголовному делу о нарушении законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Прокуратура запросила 400 часов обязательных работ и запрет заниматься деятельностью, связанной с администрированием в интернете, на три года для Федорова»,— сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

По версии следствия, артист дважды в 2023 году привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства. Несмотря на это, он продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без обязательной маркировки. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.