Ракетные катера Тихоокеанского флота провели учения в Японском море

Ракетные катера Р-29 и Р-297 Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили учебно-боевые задачи в заливе Петра Великого Японского моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Экипажи отработали плавание и бой одиночным кораблем с артиллерийскими стрельбами по морским, береговым и воздушным целям, имитирующим силы условного противника.

По кораблю условного противника провели электронные пуски крылатой ракеты «Москит», что позволило отработать полный алгоритм применения без фактического запуска.

Моряки также провели тренировки по борьбе за живучесть на ходу, противодиверсионной обороне на рейде и отражению атак ударных беспилотников.