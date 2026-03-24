Во время рейда в Балашихе задержали более 120 мигрантов

МВД провело антимигрантский рейд в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Было задержано 129 мигрантов. Их обвиняют в нарушении режима пребывания и незаконном осуществлении трудовой деятельности.

Рейд под названием «Антикриминал» проводили сотрудники подмосковного управления по вопросам миграции ГУ МВД. В отношении задержанных уроженцев государств Средней и Центральной Азии полицейскими составлено 152 административных материала. 17 мигрантам за повторное нарушение миграционных правил грозит выдворение из страны.

Всех нелегальных мигрантов оштрафовали на 5 тыс. руб. каждого. Сейчас полиция устанавливает лиц, незаконно привлекавших иностранных граждан к трудовой деятельности, уточнила начальник управления информации и общественных связей областного ГУ МВД Татьяна Петрова.

Правительство подготовило для внесения в Госдуму проект закона, ужесточающего миграционную политику. Его разработчики из МВД предлагают безальтернативно выдворять из страны иностранцев за 20 видов правонарушений, включая участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой массовой информации и мелкое хулиганство при неповиновении полиции.

Подробности — в материале «Ъ» «Мигрантам готовят новые выдворения».