В Татарстане планируют ограничить ввоз сельскохозяйственных животных и продукции животного происхождения из регионов, неблагополучных по ящуру, сибирской язве и бруцеллезу. Соответствующий проект распоряжения кабинета министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

В Татарстане планируют ограничить ввоз скота из неблагополучных регионов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения предлагается вводить в зависимости от эпизоотической ситуации. Аналогичные меры включат в планы профилактики всех трех заболеваний.

Контроль за исполнением поручат Россельхознадзор по Татарстану, Главному управлению ветеринарии республики, а также МВД России и владельцам животных.

Ранее сообщалось о вспышке инфекции среди домашнего скота в Сибири.

Анна Кайдалова