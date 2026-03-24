КПРФ предложила разрешить пациентам отказаться от аудиозаписи на приеме у врача

КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который предлагает дать пациентам право отказываться от аудиозаписи на приеме у врача, чтобы избежать утечки личных данных. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Алексей Куринный.

Господин Куринный назвал аудиозапись приема «неоднозначной мерой». По его словам, «не все пациенты готовы» к тому, чтобы запись их похода к врачу могут прослушать для выявления ошибок или некорректного поведения специалиста. Депутат также отметил участившиеся случаи утечки персональных данных из электронных хранилищ.

«(Эти случаи.— “Ъ”) не добавляют уверенности в том, что внедрение такой системы не приведет к утечке чувствительной информации о состоянии здоровья, составляющей врачебную тайну»,— сказал Алексей Куринный.

Осенью 2023 года департамент здравоохранения Москвы в тестовом режиме начал вести аудиозапись разговоров врачей и пациентов, чтобы контролировать корректность таких диалогов. В депздраве объясняли, что получают не только жалобы граждан на «формальное, не всегда уважительное» отношение врачей, но и жалобы врачей на неуважительное поведение со стороны пациентов. Сейчас аудиозаписи на приемах у врачей ведутся в некоторых клиниках Москвы. Они хранятся не более одного месяца, обособленно от электронной медицинской карты, без привязки к данным приема и персональным данным пациента и врача.

