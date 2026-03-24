Автора блога «Православие и зомби» заочно приговорили к восьми годам

Журналистка Ксения Лученко (объявлена иноагентом) заочно приговорена к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

По решению суда журналистка должна будет отбывать наказание в колонии общего режима — с момента задержания на территории России или ее экстрадиции. Ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в течение четырех лет.

Уголовное дело о военных фейках было возбуждено в отношении журналистки, автора канала «Православие и зомби» в сентябре прошлого года. Спустя месяц ее объявили в розыск.

Ксения Лученко (объявлена иноагентом) в начале 2010-х годов работала в «Издательстве Московской Патриархии», занимала пост главного редактора интернет издания «Татьянин день». Была завкафедрой Теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС и деканом факультета медиакоммуникаций МВШСЭН. До 2023 года — методист Института имени Гёте. Многие работы журналистки были посвящены исследованию деятельности РПЦ в постсоветский период. В 2022 году уехала из России.