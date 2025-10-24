МВД объявило в розыск журналистку, изучавшую роль православия в современной России

Признанная иноагентом журналистка Ксения Лученко объявлена в розыск. Ее ищут «по статье уголовного кодекса», следует из базы данных МВД. Дальнейших подробностей там не приводится.

В сентябре в отношении госпожи Лученко (признана иноагентом) возбудили уголовное дело. Ее подозревают в распространении «заведомо ложной информации» о российской армии. Она публиковала незаконные тексты на «сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров», информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц, утверждали в СКР.

Ксения Лученко (признана иноагентом) в начале 2010-х годов работала в «Издательстве Московской Патриархии», занимала пост главного редактора интернет издания «Татьянин день». Была заведующей кафедрой Теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук РАНХиГС и деканом факультета медиакоммуникаций МВШСЭН, до 2023 года была методистом Института имени Гёте.

Многие свои работы она посвятила исследованию деятельности РПЦ в постсоветский период — об этом она писала статьи, книги и вела Telegram-канал «Православие и зомби». В 2022 году журналистка уехала из России. Ксению Лученко внесли в реестр иностранных агентов в мае этого года.