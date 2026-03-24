Россия получила рекордные $258 млн от экспорта сладостей

Россия в 2025 году увеличила экспорт сахаристых кондитерских изделий на 13% и получила почти $258 млн, сообщили ТАСС в центре «Агроэкспорт». Показатель стал максимальным за всю историю наблюдений и превысил прежний рекорд 2022 года ($243,5 млн).

Поставки составили около 84 тыс. т. Крупнейшими импортерами стали Белоруссия (более $77 млн), Казахстан (около $71 млн), Азербайджан (свыше $17 млн), Кыргызстан и Узбекистан (примерно по $14 млн).

География экспорта расширилась: поставки впервые прошли в Бахрейн и Албанию, также возобновились отгрузки в Индию и Ливию. Всего продукция поставлялась более чем в 85 стран.