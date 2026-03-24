Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил учебные заведения Тобольска

В ходе рабочей поездки в Тюменскую область министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Александр Моор и глава ХМАО-Югры Руслан Кухарук посетили учебные заведения Тобольска, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Также они побывали на предприятиях компании СИБУР.

Среди них — Тобольский многопрофильный техникум, который активно сотрудничает с СИБУРом и участвует в проекте «Профессионалитет». Здесь учатся 2488 студентов и трудятся 214 педагогов — обучение проходит по 31 направлению в сферах нефтегазохимии, строительства, энергетики. Ежегодно из колледжа выпускается свыше 600 человек, при этом в 2025 году 85% выпускников получили работу. Для СИБУРа колледж в рамках соглашения готовит рабочих: по профильным программам под запрос компании в прошлом году обучение начали 16 групп общей численностью 400 человек. «В результате тесного взаимодействия с работодателями у студентов есть возможность обучаться на современных станках и оборудовании. Условия обучения максимально приближены к реальному производству. Таким образом, мы выпускаем, что называется, готовых специалистов "под ключ"»,— отметил губернатор.

Сергей Кравцов и Александр Моор также побывали в средней общеобразовательной школе №16 им. В.П. Неймышева. Она состоит из двух школьных корпусов, детского сада и спортивного ядра. В садик ходят более 700 детей, в школу — свыше 3,2 тыс. человек. При этом школа участвует в образовательных и профориентационных проектах совместно с СИБУРом. «В Тобольске мы видим отличный пример того, как должна строиться современная система подготовки кадров. Здесь выстроена бесшовная модель образования: в школе активно проводятся профориентационные мероприятия, уделяется внимание углубленному изучению профильных предметов»,— сказал министр.

Кроме того, министр провел с главами Тюменской области, Югры и Ямала совещание, посвященное повышению качества среднего профессионального образования. Эти регионы были выбраны в качестве пилотных для внедрения механизма, по которому при колледжах будут созданы малые предприятия.

Ирина Пичурина