Новосибирский монастырь получил помощь от Россельхознадзора после изъятия скота

Россельхознадзор направил пожертвования мужскому православному монастырю в селе Козиха Ордынского района Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении федерального ведомства.

Отмечается, что помощь направлена для покрытия убытков, понесенных монастырем от изъятия скота в ходе борьбы с распространением пастереллеза. Размер пожертвования не указывается.

Михаило-Архангельский мужской монастырь Русской православной церкви был открыт в Козихе в конце 1990-х годов. На его сайте указывается, что монахи, в том числе, занимаются производством иван-чая и меда.

Как писал «Ъ-Сибирь», к началу этой недели 180 семей Новосибирской области получили в качестве компенсации за изъятый скот 57 млн руб. Выплаты идут по линии министерства труда и социального развития региона, а также управления ветеринарии.

Валерий Лавский