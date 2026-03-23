Объем компенсаций за изъятый в Новосибирской области скот достиг 57 млн рублей

К 23 марта 180 семей Новосибирской области получили в качестве компенсации за изъятый в ходе борьбы с распространением пастереллеза скот 57 млн руб. Объем средств назвала министр труда и социального развития региона Елена Бахарева на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

Речь идет о сумме выплат, которые осуществляют минтруда и областное управление ветеринарии. «За выходные мы перечислили 17 млн руб.»,— уточнила госпожа Бахарева.

«Сегодня мы стараемся день в день выплачивать. Потом мы переходим на ежемесячные выплаты. Соответственно, просьба определить конкретные даты, когда люди будут получать меры поддержки в течение этих девяти месяцев»,— обратился к министру глава региона.

По данным губернатора, к настоящему времени «ситуацию удалось как минимум локализовать». Новых случаев заболевания животных не выявляется 18 суток.

Валерий Лавский