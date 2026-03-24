Генерал Кувшинов дал показания на офицера медуправления Минобороны

Бывший начальник девятого лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны РФ Константин Кувшинов заключил досудебную сделку со следствием. Генерал-майор медицинской службы запаса дал показания на одного из высокопоставленных офицеров управления медицинского снабжения Главного медуправления Минобороны. Об этом ТАСС сообщил адвокат господина Кувшинова Александр Осипов. Генерал проходит по уголовному делу о взятке и мошенничестве.

По словам господина Осипова, его подзащитный сообщил следствию, что офицер рассказал ему о знакомстве с бизнесменом Игорем Игнатовым — еще одним фигурантом дела. Тот работал топ-менеджером в компании, которая по завышенным ценам поставляла ЛДЦ медоборудование. Офицер, по словам господина Кувшинова, заверил, что с предпринимателем «можно и нужно работать». «Мой подзащитный воспринял (эти слова.— “Ъ”) как одобрение на подписание им контрактов на ранее отработанных условиях»,— заявил адвокат.

По факту заключения сделки следствие выделит в отдельное производство материалы уголовного дела в отношении этого офицера.

Константин Кувшинов возглавлял лечебно-диагностический центр с февраля 2019 года по май 2025 года. До этого он работал начальником лечебно-профилактического управления — замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Генерала арестовали 25 апреля 2025 года. Ему инкриминировали участие в хищении более 57 млн руб., выделенных на закупку медоборудования. В ноябре господина Кувшинова перевели под домашний арест.

По версии следствия, хищение было совершено в 2022 году. Тогда ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» заключило контракт с компанией «Дельрус», в которой топ-менеджером работал Игорь Игнатов, и «ТДА-Сервис», где коммерческим директором трудился Александр Хоцин. Сделка предполагала покупку и поставку медоборудования на общую сумму свыше 100 млн руб. Следствие считает, что 57 млн руб. фигуранты поделили между собой.