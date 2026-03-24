«Гибридный формат продолжит укрепляться»

Российские компании отказываются от удаленного формата работы. Доля организаций, где есть такие сотрудники, снизилась до 35%. Полгода назад таких было 40%, сообщает РБК со ссылкой на SuperJob. Международный HR-эксперт и основатель HR-академии Элла Деткова считает, что удаленка в Краснодарском крае не исчезнет, но применяться будет не массово, а адресно.

Элла Деткова

«На мой взгляд, снижение доли компаний с удаленным форматом — это не отказ от дистанционной занятости как таковой, а переход к более избирательной модели. После периода, когда удаленка воспринималась почти как универсальная норма, бизнес стал считать экономику, управляемость и влияние формата на результат.

Дополнительно меняется и сам рынок труда: в начале 2026 года количество вакансий в большинстве отраслей снизилось на 12% год к году, а число резюме выросло на 22%, то есть переговорная позиция работодателя стала сильнее. В такой ситуации компании чаще возвращают сотрудников в офис или переводят их в гибрид, особенно там, где важны скорость согласований, управленческий контроль, адаптация новичков и командное взаимодействие. По сути, удаленка перестала быть корпоративной идеологией и стала управленческим инструментом под конкретные роли и задачи.

Для работодателя плюсы удаленного формата очевидны: шире география найма, ниже нагрузка на офисную инфраструктуру, выше привлекательность вакансии. По данным hh.ru, 64% компаний признают, что наличие удаленки делает вакансию привлекательнее для кандидатов, а 57% отмечают возможность нанимать людей из любых регионов. Но есть и существенные минусы: сложнее управлять вовлеченностью, контролировать качество коммуникации, быстрее “растворяется” корпоративная культура, тяжелее проводить онбординг и удерживать единые стандарты работы.

Для сотрудника преимущества — экономия времени на дорогу, гибкость и возможность жить там, где ему комфортно. Недостатки — размытие границ между работой и личной жизнью, риск социальной изоляции, снижение включенности в команду и в ряде случаев замедление карьерного продвижения.

По моим наблюдениям, ситуация в Краснодарском крае в целом соответствует общероссийскому тренду: удаленка сохраняется, но становится более адресной. При этом у Кубани есть и своя специфика. С одной стороны, регион остается одним из лидеров по числу удаленных вакансий. По итогам 2025 года край занял третье место в стране — более 43 тыс. предложений, или 5% от общероссийского объема. С другой стороны, региональный рынок труда показывает, что бизнес использует дистанционный формат не как массовое решение, а как точечный способ закрытия конкретных функций.

Чаще всего на удаленке на Кубани работают специалисты контактных центров и колл-центров, менеджеры по продажам и клиентскому сервису, маркетологи, специалисты техподдержки, а также IT- и телеком-команды.

Популярности формата способствуют возможность работать на федеральные компании без переезда, экономия времени и гибкость; мешают — управленческие риски, сложность контроля и ограничения по тем функциям, где нужен очный формат взаимодействия.

Мой прогноз по Кубани на ближайшие годы следующий: доля полностью удаленных команд вряд ли будет быстро расти, зато гибридный формат продолжит укрепляться.

Бизнес уже научился смотреть на удаленку прагматично: не как на идеологию, а как на инструмент привлечения и удержания нужных специалистов. Поэтому в регионе, скорее всего, закрепится модель, при которой дистанционно будут работать функции, измеримые по результату: продажи, клиентский сервис, маркетинг, подбор персонала, часть финансовых и IT-ролей.

Там, где критичны операционная дисциплина, очное взаимодействие и быстрая координация, приоритет останется за офлайном. Иными словами, удаленка на Кубани не исчезнет, но окончательно перестанет быть массовым решением “для всех”».