Минэкономики: ОАЭ, Оман и Катар обеспокоены приостановкой турпотока из России

ОАЭ, Оман и Катар обеспокоены приостановкой потока туристов из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил замглавы Минэкономики Дмитрий Вахруков. Он напомнил, что сейчас действуют ограничения на поездки россиян в страны Ближнего Востока.

«Ни Оман, ни Катар, ни ОАЭ не являются участниками конфликта... Я встречаюсь с посольствами, потому что они очень переживают из-за отсутствия наших туристов»,— рассказал господин Вахруков (цитата по ТАСС).

Страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. 3 марта Минэкономики рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока. По оценке Ассоциации туроператоров РФ, сложности с возвращением из-за рубежа возникли как минимум у 60 тыс. россиян.

