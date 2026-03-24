Посол России: вывозных рейсов со Шри-Ланки не будет

Осуществлять вывозные рейсы со Шри-Ланки не планируется, сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Шри-Ланке Леван Джагарян. Он рассказал, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке в посольство обратились порядка 1350 человек, которые не могли вылететь с острова.

«Наиболее сложная ситуация сложилась с пассажирами авиакомпании Air Arabia, которая, к сожалению, не проявляла должной готовности к конструктивному взаимодействию ни с посольством, ни со своими клиентами,— уточнил посол.— Ряд других авиаперевозчиков..., в частности Emirates, после непродолжительной задержки и корректировки логистических процессов приступили к выполнению своих обязательств».

Господин Джагарян добавил, что из-за военного конфликта зафиксированы перебои в авиасообщении через несколько стран Персидского залива, на которые пришлось около 30% прибывающих в Коломбо рейсов. Прямое авиасообщение с Россией, осуществляемое «Аэрофлотом» и Red Wings, при этом не прерывалось, отметил дипломат.

США и Израиль с 28 февраля проводят военную операцию против Ирана. Из-за этого нарушено авиасообщение со странами Персидского залива. Сложности с возвращением из-за рубежа, по оценке Ассоциации туроператоров РФ, возникли как минимум у 60 тыс. россиян. 50 тыс. из них не могли вовремя улететь из ОАЭ, а около 8 тыс., находившихся в третьих странах, столкнулись с проблемами из-за невозможности произвести стыковочные рейсы.

