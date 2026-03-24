«Базовый сценарий — работа в условиях дорогих ресурсов и жесткой экономики»

Челябинское АО «Равис — Птицефабрика Сосновская» с 2024 года находится под управлением «Уральской агропромышленной группы». Смена руководства совпала с непростым периодом российской экономики, характеризующимся высокой ключевой ставкой и дефицитом кадров. Заместитель директора по развитию УАГ Александр Засыпкин рассказал „Ъ-Южный Урал“ об основных проблемах сферы АПК и планах по развитию компании.

— Часть специалистов отмечает, что отрасль АПК в России после нескольких лет развития вошла в период стагнации. Так ли это?

— Про стагнацию утверждение весьма спорное. По данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в России 2025 году выросло на 4,9% по сравнению с 2024-м. При этом в 2025 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей сократилось почти 3%, производство скота и птицы на убой снизилось на 0,2%, а, например, производство молока в хозяйствах всех категорий в 2025 году наоборот увеличилось на 0,5%, яиц — на 4%. Поэтому я бы, скорее, говорил о сдержанном и неоднородном росте на фоне сильного давления издержек.

Основная причина в росте себестоимости и снижении рентабельности. Банк России прямо указывал на удорожание кормов, инкубационных яиц, препаратов, логистики, ЖКУ и оплаты труда.

Мы в своей группе компаний сделали ставку на операционную эффективность. Одним из ключевых решений стало перераспределение ассортимента между нашими крупными производственными площадками в Челябинской и Свердловской областях — птицефабриками «Равис» и «Рефтинская». Мы провели глубокий анализ технологических процессов и закрепили отдельные продуктовые категории за конкретными площадками. Это позволяет нам повышать загрузку мощностей, оптимизировать логистику и сдерживать рост себестоимости продукции.

— Насколько остро стоит перед отраслью проблема нехватки квалифицированных кадров?

— Это один из наиболее серьезных вызовов для нас. По данным Федеральной службы государственной статистики, численность занятых в сельском хозяйстве России за последние десять лет снизилась почти на 20%.

В УАГ сегодня работает более 4,5 тыс. высококвалифицированных сотрудников, однако потребность в специалистах продолжает расти. Поэтому мы активно развиваем агроклассы в школах, наладили взаимоотношение с профильными техникумами и колледжами, а также высшими учебными учреждениями, где реализовываем научно-исследовательские проекты и целевое обучение.

Нашей задачей является показать молодежи, что современное сельское хозяйство — это высокотехнологичная отрасль, где используются цифровые технологии, автоматизация и биоинженерия, где работать престижно и интересно. В сельском хозяйстве сегодня можно быстро построить хорошую карьеру и получать достойную заработную плату.

— На чем вы сделали в ассортименте: сокращение нерентабельных позиций или выпуск новых продуктов?

— После того, как УАГ приступила к управлению птицефабрикой «Равис», был проведен ABC-анализ ассортимента. По его результатам было принято решение отказаться примерно от 30% наименований, которые не пользовались должным потребительским спросом и демонстрировали низкую экономическую эффективность. Параллельно мы провели обновление бренда и упаковки. Современный потребитель становится все более требовательным: он обращает внимание на удобство упаковки, прозрачность состава и формат продукта, и мы стремимся попасть в эти ожидания.

Например, ранее в линейке готовой мясной гастрономии практически отсутствовали продукты фиксированного веса, поскольку предприятие ориентировалось в основном на собственную фирменную розницу. Мы же внедрили линейку ветчин, колбас и мясных деликатесов в формате фиксированного веса. Это позволило вывести нашу продукцию в крупные федеральные торговые сети.

— Как вы оцениваете текущий уровень самообеспеченности регионов Урала основными продуктами питания?

— Уральский регион традиционно воспринимается как промышленный центр страны. Но агропромышленный комплекс у нас тоже развивается достаточно динамично. Урал играет роль важного регионального производственного центра. Например, Челябинская область — лидер Урала по производству мяса птицы. Свердловская область — один из крупнейших производителей свинины и молока. Курганская область активно развивает выращивание зерновых и переработку мясной продукции.

Сегодня предприятия УАГ ежегодно производят более 70 тыс. т зерновых и масличных культур, свыше 110 тыс. т мяса птицы, порядка 250 тыс. т комбикормов. Птицефабрики «Равис» и «Рефтинская» уже два года подряд входят в топ-10 крупнейших производителей бройлерного мяса в России.

— Какие факторы являются ключевыми для технологического и экономического развития сельскохозяйственной отрасли на Урале?

— Для нас эффективный АПК — это прежде всего управляемая производственная экосистема, в которой объединены сельхозпроизводство, переработка, логистика и дистрибуция. Такая модель позволяет контролировать себестоимость продукции, снижать влияние рыночной волатильности и поддерживать стабильную рентабельность.

Однако Урал относится к зоне рискованного земледелия, где погодные условия оказывают серьезное влияние на урожайность. Волатильность урожая отражается на всей цепочке — от стоимости сырья до цены конечного продукта.

Второй ключевой фактор — стоимость инвестиционного капитала. Для агропромышленного комплекса доступность долгосрочного финансирования принципиально важна, поскольку большинство проектов имеют инвестиционный горизонт в 7-10 лет. Поэтому сегодня и мы, и наши коллеги были вынуждены поставить «на стоп» ряд инвестпроектов. Но мы рассчитываем, что по мере стабилизации финансовых условий отрасль вновь перейдет к активной инвестиционной фазе и мы сможем вкладываться в проекты, которые искренне считаем перспективными.

— В последние годы резко увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции из России. Есть ли у вас свои планы в этом направлении?

— Если говорить про ближнее зарубежье, страны СНГ, то объемы экспорта в этом направлении мы наращивать пока не планируем. На ближайшую перспективу ключевым драйвером роста остается расширение федеральной дистрибуции. Мы планируем обеспечить до 90% покрытия Челябинской области нашей продукцией, расширить присутствие в Башкортостане и нарастить продажи в Тюменской области.

В ближайшее время «Равис» планирует выйти на китайский рынок — предприятие проходит процедуру международной аттестации. Кроме Китая перспективными рынками для российских производителей остаются страны Ближнего Востока, где растёт спрос на халяльную мясную продукцию.

— Что влияет на конечную стоимость продукта на полках и прилавках магазинов?

— В прошлом году на стоимость мяса птицы прежде всего влиял рост затрат производителей: подорожали корма, инкубационные яйца, ветеринарные препараты, оплата труда, логистика и коммунальные услуги.

— К чему готовится российский АПК в условиях нынешней экономической ситуации? Каковы сценарии развития отрасли?

— Думаю, что базовый сценарий для АПК — не резкое снижение производства, а работа в условиях дорогих ресурсов и жесткой экономики. По предварительным данным Минсельхоза, на госпрограммы аграрного блока в 2026 году предусмотрено более 540 млрд руб. То есть ключевые инструменты поддержки сохраняются.

При этом быстрого и повсеместного удешевления продукции все-таки не произойдет. Наиболее вероятен сценарий, при котором производство по ключевым направлениям будет удерживаться и в ряде сегментов расти, но ценовая волатильность и локальное удорожание отдельных видов продукции сохранятся, особенно там, где высока доля кормов, логистики и трудовых затрат.

Беседовала Ольга Воробьева