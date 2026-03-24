В Ростовской области объем бытовых услуг вырос на 5,3%

В 2025 году в Ростовской области было оказано бытовых услуг на 120,5 млрд рублей. Это на 5,3% больше, чем в 2024 году, сообщает управление информационной политики региона.

Как уточняется в сообщении, в регионе в сфере бытовых услуг работают 47 тыс. специалистов. «Положительная динамика свидетельствует о востребованности и важности данной отрасли»,— цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Ростовской области Алексея Господарева.

Наталья Шинкарева