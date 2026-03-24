В Новосибирске по обвинению в получении взятки задержали главу филиала ВНИРО

Главу филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) задержали в Новосибирске по подозрению в получении взятки и превышении полномочий.

Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, фигурант предоставил общественной организации рыболовов-любителей право на вылов рыбы на запрещенном для промысла участке Оби в районе плотины Новосибирской ГЭС под видом научно-исследовательского и контрольного лова. В качестве взятки он получил услуги по хранению и обслуживанию личной и служебной моторных лодок на территории клуба рыболовов. В денежном эквиваленте сумму оценили в 257 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). На председателя общественной организации заведено дело о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК).