Гражданскому рынку дронов в России не хватает 14,5 тыс. специалистов

Российский рынок гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) испытывает дефицит кадров, оцениваемый в 14,5 тыс. специалистов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные, предоставленные АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС).

Наибольшая потребность приходится на операторов БПЛА — почти 12 тыс. человек. Также требуются аналитики данных (1,79 тыс.), специалисты по обслуживанию техники (405) и инструкторы (323). В 2026 году основным заказчиком кадров станет сельское хозяйство (4,69 тыс.), тогда как транспорт и логистика нуждаются лишь в 61 специалисте. В сфере безопасности дефицит оценивается в 3,59 тыс., в лесном хозяйстве — 2,4 тыс., в топливно-энергетическом комплексе — 1,94 тыс., в строительстве и ЖКХ — 1,83 тыс.

В ФЦ БАС прогнозируют, что в ближайшие 10 лет потребность в кадрах вырастет почти в 21 раз — до 300 тыс. человек. К 2035 году лидером по этому показателю станут строительство и ЖКХ, где потребуется свыше 91,4 тыс. специалистов. Далее следуют сельское хозяйство (около 60 тыс.), безопасность и лесное хозяйство (по 51 тыс.), транспорт и логистика (более 34 тыс.) и ТЭК (10 тыс.).