В Техасе произошел пожар на НПЗ

На нефтеперерабатывающем заводе Valero в Порт-Артуре в американском штате Техас начался пожар. Мощность предприятия составляет 380 тысяч баррелей в сутки, сообщает Reuters.

По словам местного шерифа Зены Стивенс, вероятной причиной возгорания стал промышленный обогреватель. Сообщений о пострадавших нет. На место прибыли экстренные службы. Очевидцы сообщают о густом черном дыме и пламени, поднимающихся над заводом, отмечает местный филиал телеканала CBS KDFM.

В западной части Порт-Артура был объявлен приказ об укрытии населения. Причины происшествия уточняются.