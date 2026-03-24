КНДР в 2026 году направит на оборонные расходы 15,8% бюджета

Бюджетная комиссия Верховного народного собрания КНДР подвела итоги исполнения госбюджета за 2025 год и рассмотрела бюджет на 2026 год, сообщает ЦТАК. Оборонные расходы государства в 2025 году составили 15,7% бюджета. В 2026-м их доля будет увеличена до 15,8%.

«Это будет вносить вклад в непрерывное наращивание и укрепление монолитно укрепленных самооборонных ядерных сил сдерживания и способности к ведению войны»,— написано в сообщении.

Доля расходов на поддержку ключевых отраслей промышленности, в том числе металлургической и химической, а также генерации и машиностроения, составила 13,1% от годового бюджета.

В 2025 году Северная Корея перевыполнила бюджет на 5,1%, что на 7,2% больше показателя предыдущего года. ЦТАК отмечает, что «небывалый производственный подъем» позволил КНДР перевыполнить план по доходам центрального бюджета на 4,6%, а план доходов местных бюджетов — на 6,5%. Расходы государства выросли на 3,7% по сравнению с 2024 годом.

В 2026 году КНДР планирует увеличить доходы на 0,5%. Ожидаемый объем расходов вырастет на 5,8%. В ключевых отраслях промышленности они будут увеличены на 6,3%, на научно-техническое развитие — на 5,3%, на агропром — на 5,7%.

