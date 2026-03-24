Пентагон закрыл офисы СМИ в своем здании

Пентагон закрыл «коридор корреспондентов» — офисы СМИ в здании министерства, в которых работали освещавшие работу ведомства журналисты. Перед этим окружной суд в Вашингтоне восстановил аккредитацию журналистов The New York Times (NYT) в Пентагоне, пишет Associated Press.

По информации агентства, Пентагон намерен оспорить решение суда. Министерство считает, что ранее введенные ограничения «были вызваны соображениями безопасности». В настоящий момент журналисты по-прежнему будут иметь доступ в Пентагон для проведения пресс-конференций и интервью, но им придется находиться в здании в сопровождении сотрудника ведомства.

В декабре 2025 года NYT подала иск в суд против Пентагона, его главы Пита Хегсета, обвинив их в ограничении прав журналистов на свободу слова. Поводом стало правило, введенное в сентябре 2024 года, когда министерство обязало журналистов подписывать документ, ограничивающий право на распространение информации без предварительного согласования с Пентагоном. Среди тех, кто не стал подписывать документ, были The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox News и CNN. Аналогичный иск также подало Associated Press.

