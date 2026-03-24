Сенат США утвердил Маркуэйна Маллина новым главой Министерства безопасности

Сенат США утвердил сенатора-республиканца от Оклахомы Маркуэйна Маллина на пост главы Министерства внутренней безопасности. За его кандидатуру проголосовали 54 сенатора, против — 45. Господин Маллин, принадлежащий к племени чероки, — единственный представитель коренных американцев в верхней палате с 1925 года.

Как уточняет NBC News, господин Маллин сменил на посту Кристи Ноэм. Президент США Дональд Трамп отстранил ее от должности в начале марта. В начале года госпожа Ноэм столкнулась с критикой со стороны как демократов, так и республиканцев из-за гибели двух человек во время иммиграционных рейдов в Миннеаполисе.

Назначение Маркуэйна Маллина вряд ли поможет разрешить частичный шатдаун DHS, который длится шестую неделю, пишет NBC News. Демократы отказываются голосовать за финансирование ведомства, требуя ввести ограничения для Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), среди которых ношение удостоверений, снятие масок и судебные ордера на рейды.

Из-за приостановки работы тысячи сотрудников Управления транспортной безопасности США (TSA) и других служб работают без оплаты. Более 400 сотрудников TSA уволились с начала шатдауна 14 февраля.