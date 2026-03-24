Москвичка задержана во Владивостоке за мошенничество со взломом сейфа

В столице Приморья заключена под стражу 20-летняя жительница Москвы, которую подозревают во взломе сейфа и краже из него 6 млн руб. и $95 тыс. По версии следствия, девушка стала жертвой мошенников, сумевших выстроить многоходовую схему хищения.

Как сообщило управление МВД по Владивостоку, заявление в полицию поступило от 55-летнего местного жителя. Следствие установило, что перед похищением денег его 16-летнему сыну позвонили мошенники, которые представились службой доставки. Они предложили выбрать пункт доставки, после чего несовершеннолетний получил сообщение с поддельного сайта «Госуслуг» о действиях мошенников.

Мошенники сказали подростку, что на его имя оформлена доверенность. Они утверждали, что для аннуляции нужно провести операцию с участием сотрудников ФСБ. Злоумышленники попросили жертву оставить ключи от квартиры, уйти из дома и не сообщать об «операции» взрослым.

По возвращении подросток почувствовал запах гари и по указанию мошенников провел уборку. Позднее взрослые обнаружили, что у сейфа вырезана задняя стенка, а деньги пропали. Переписка с мошенниками к этому моменту была удалена.

Подозреваемая во взломе сейфа москвичка также сообщила, что также стала жертвой мошенников. Девушка прилетела во Владивосток, пришла в указанное время в квартиру, выпилила заднюю стенку сейфа, забрала деньги и перечислила их через банковские терминалы на счета мошенников.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Алексей Чернышев, Владивосток